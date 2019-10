Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall auf der Teutoburger Straße

Oberhausen (ots)

Am Dienstag (08.10.) kam es gegen 18 Uhr zu einem Unfall auf der Teutoburger Straße/Elpenbachstraße. Hierbei fuhr die 23-Jährige Fahrerin eines VW Polo auf der Teutoburger Straße. Als sie nach links in die Elpenbachstraße abbiegen wollte, stieß sie mit einem Fahrzeug zusammen, das auf der Teutoburger Straße in Richtung Sterkrader Tor unterwegs war. Der 22-jährige Fahrer gab an unverletzt zu sein. Die 23-jährige Autofahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 4.000 Euro.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell