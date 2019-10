Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Am 07.10.2019 kam es gegen 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Oberhausen auf der Mülheimer Straße an der Kreuzung zur Falkensteinstraße und Ebertstraße. Hier kollidierten ein 24jähriger und ein 22jähriger Oberhausener mit ihren Fahrzeugen. Beide Unfallbeteiligte wurden bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass sie einem Krankenhaus zugeführt wurden, wo sie weiter behandelt werden müssen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem 24jährigem Unfallbeteiligten wurde ein positiver Drogentest durchgeführt. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. (Bru)

