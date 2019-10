Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Am 04.10.2019 gegen 16:50 Uhr kam es auf der Buschhausener Straße in Höhe der Autobahnauffahrt auf die A42 in Richtung Dortmund zu einem Verkehrsunfall mit 2 Verletzten. Eine 18jährige Oberhausenerin fuhr mit einem Mercedes in nördlicher Richtung. Ein 49jähriger Oberhausener befuhr mit seinem Kleintransporter die Buschhausener Straße in südliche Richtung, ebenso wie ein 35jähriger Duisburger mit seinem Opel. Im Bereich der Autobahnauffahrt kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß aller drei beteiligten Fahrzeuge. Diese wurden durch den Aufprall über die Fahrbahn und auch gegen eine Ampelanlage geschleudert. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Personen verletzt und mussten einem Oberhausener Krankenhaus zugeführt werden, wo sie weiter behandelt werden müssen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Buschhausener Straße in Richtung Oberhausen Zentrum voll gesperrt. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro. (Bru)

