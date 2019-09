Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang

Oberhausen (ots)

Ein 50-jähriger Kradfahrer zeigte bei der Polizei an, dass er bereits am vergangenen Donnerstag (26.9.), gegen 13.30 Uhr, mit seinem Motorrad auf der regennassen Würpembergstraße unterwegs war.

In einer Kurve, in Höhe der Weberstraße, soll nach seinen Angaben ein vor ihm fahrender Opel Astra abrupt abgebremst und ihn so ebenfalls zum starken Bremsen veranlasst haben. Hierdurch sei er wiederum gestürzt, wobei er leicht verletzt worden war.

Der 79-jährigen Opel-Fahrer hielt an und geriet mit dem Kradfahrer nun in einen Disput über die Erforderlichkeit des Bremsens im Kurvenbereich.

Unerwartet ging der Opel-Fahrer mitten im Gespräch zu seinem Fahrzeug und fuhr davon.

Die Ermittler vom Verkehrskommissariat suchen nun nach Unfallzeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angeben zum Unfallhergang machen können.

Bitte melden Sie sich telefonisch (0208 8260) oder per Email (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) beim Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen.

