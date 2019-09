Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Presseeinladung - 20 Jahre Fußgängerführerschein

Oberhausen (ots)

Der Fußgängerführerschein feiert in Oberhausen sein Jubiläum: Seit 1999 gibt es ihn schon. Und das Training in Sachen Verkehrssicherheit erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Schließlich werden die Kids für verschiedene Verkehrs- und Gefahrensituationen sensibilisiert.

Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Oberhausen suchen dazu nach und nach alle ersten Klassen in Oberhausen auf, um mit ihnen die Prüfungsstrecke abzulaufen und ihnen die Verkehrsregeln zu vermitteln. Ein Jahr später werden die Zweitklässlerinnen und Zweitklässler dann geprüft und erhalten nach dem bestandenen Test ihren Fußgängerführerschein.

Zu einem dieser Termine in der Landwehrschule möchten wir ganz herzlich auch Medienvertreterinnen und Medienvertreter einladen.

Wann? Mittwoch, den 2. Oktober 2019

Wo? Landwehrschule, Rechenacker 85, 46049 Oberhausen

Uhrzeit? Treffpunkt 10 Uhr

Die Polizeibeamten beginnen zunächst mit dem theoretischen Teil in der Klasse (ca. 20 Minuten), um anschließend die komplette Prüfungsstrecke abzulaufen.

Wenn Sie an dem Termin teilnehmen möchten, freuen wir uns über eine kurze Information, gern auch per E-Mail an pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

