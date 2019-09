Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen - Mehrfamilienhäuser weiter verstärkt im Visier von Einbrechern

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Oberhausen (ots)

Gut gesicherte Wohnungstüren leisten Einbrechern lange genug Widerstand, damit sie aufgeben. Glauben Sie nicht? Ist aber so!

Während der mehrwöchigen Urlaube ihrer Bewohner versuchten Einbrecher die gut gesicherten Fenster und Türen von drei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern auf der Vestische Straße, Bügelstraße und Zum Ravenhorst aufzubrechen.

Obwohl sie es in zwei Fällen sogar mit erheblichem Kraftaufwand versuchten, scheiterten die Kriminellen und gelangten nicht in die Wohnungen.

In einem Fall begegnete eine Bewohnerin bei ihrer Rückkehr in ein Mehrfamilienhaus auf der Danziger Straßean zwei unbekannten, etwa 160 bis 165 cm großen Frauen mit südländischem Erscheinungsbild, die gerade das Haus verlassen wollten.

Kurz darauf erkannte sie, dass der Schließzylinder ihrer Wohnungstüre entfernt worden war, obwohl sie die Wohnung nur etwa eine Stunde verlassen hatte.

Die unbekannten Frauen waren vermutlich durch die unverschlossene Hauseingangstüre in das Treppenhaus gelangt, oder andere bMitbewohner hatten ihnen auf Klingeln unkontrolliert die Haustür geöffnet.

Insgesamt wurden in der vergangenen Woche acht Wohnungseinbrüche angezeigt, von denen die Hälfte an den gut gesicherten Türen und Fenstern oder wachsamen Nachbarn gescheitert waren.

Die Kriminellen griffen überwiegende Wohnungen in Mehrfamilienhäusern (4) an. In jeweils zwei weiteren Fällen waren es Einfamilien- oder Reihenhäuser.

Haben Sie die Verdächtigen beobachtet?

Können Sie Hinweise auf ihre Identität oder ihren Aufenthaltsort geben?

Das KK22 erreichen Sie per Email (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) oder telefonisch (0208 8260).

Fast täglich fahnden unsere "Spezialtruppen" in Oberhausener Stadtvierteln nach den reisenden Einbrecherbanden. Leider werden die Gesuchten viel zu häufig unkontrolliert in die Treppenhäuser Oberhausener Mehrfamilienhäuser gelassen, in denen sie dann die schlecht gesicherten Wohnungstüren aufbrechen.

Lassen Sie Unbekannte NICHT unkontrolliert in Ihr Haus!

Sichern Sie Ihre Wohnungstüren! (kostenlose Beratungstermine: 0208 826 4511)

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell