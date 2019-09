Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Widerstand gegen Polizeibeamte

Oberhausen (ots)

Am 23.09.2019, gegen 00:30 Uhr, fahndete eine Polizeistreife im Rahmen einer Straftat (Körperverletzung) nach einem tatverdächtigen Mann. Bei Anhalten des Mannes an der Concordiastraße in Höhe eines Einkaufzentrums hat dieser Widerstand geleistet und versucht die Polizeibeamten zu schlagen.

Vorher war es im Bereich Katharinenstraße zu Streitigkeiten in einer Wohnung gekommen. Nachdem der Mann die Wohnung verlassen hatte, flüchtete er mit einem Fahrrad. Eine Polizeistreife stellte ihn schließlich kurz darauf. Bei der Kontrolle des 29jährigen Mannes widersetzte sich dieser durchgängig und musste durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht werden.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden leicht verletzt; der 29jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Anzeige wurde erstattet, die Ermittlungen dauern an.

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell