Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 21jähriger in Oberhausen durch Messerstich verletzt - Zeugen gesucht

Oberhausen (ots)

Am Samstag, 21.09.2019, gegen 05:30 Uhr ist ein 21-Jähriger mit einem Messer verletzt worden.

An der Mülheimer Straße in der Nähe der Turbinenhalle kam es zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden zu Streitigkeiten.

Ein 21-jähriger Syrer versuchte offenbar den Streit zu schlichten. Im weiteren Verlauf erhielt der junge Mann einen Messerstich und wurde dabei schwer verletzt.

Der junge Mann wurde notversorgt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell besteht keine Lebensgefahr. Zeugen beschrieben in diesem Zusammenhang einen jungen Mann, der an den Streitereien beteiligt gewesen sein soll.

Kurze Zeit später konnte dieser von einer Polizeistreife angehalten werden. Es handelt sich um einen 17-jährigen Deutschen. Dieser war selbst verletzt und stritt die Tat ab. Die genauen Tatumstände sind noch nicht bekannt.

Daher werden jetzt weitere Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Streit, den Beteiligten oder der Tat machen können. Die Ermittlungen dauern an.

Das Kommissariat 11 der Polizei Oberhausen sucht weitere Zeugen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell