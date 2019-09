Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kind bei Unfall verletzt

Oberhausen (ots)

Am 21.09.2019, gegen 14:40 Uhr, wollte eine 83jährige Ford-Fahrerin ihre Grundstücksausfahrt an der Straßburger Straße verlassen. Hierbei achtete sie nicht auf einen 11jährigen Fahrradfahrer, der den Gehweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sich der Junge leicht am Bein verletzte. Er wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Es entstand geringer Sachschaden. (PT)

