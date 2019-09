Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Widerstand gegen Polizeibeamte - Festnahme

Oberhausen (ots)

Am Donnerstag, 19.09.2019, gegen 14:30 Uhr ist es zu Streitigkeiten in einem Geldinstitut an der Marktstraße gekommen. Ein Mann (26 Jahre alt) leistete Widerstand gegen eingesetzte Polizeibeamte und musste daraufhin in Gewahrsam genommen werden.

Ein aggressiver Kunde zeigte sich den Mitarbeitern der Bank gegenüber unverständig und kam einem ausgesprochenen Hausverbot nicht nach. Daraufhin riefen diese die Polizei unter 110.

Auch der Streifenwagenbesatzung gegenüber zeigte er sich uneinsichtig und leistete erheblichen Widerstand. Der Mann mit armenischen Wurzeln konnte sich zudem nicht ordnungsgemäß ausweisen. In der Wache Alt-Oberhausen wurde eine Identitätsfeststellung durchgeführt.

Der Armenier zeigte sich weiter durchgängig aggressiv und unkooperativ, daher wurde er anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Anzeige gegen ihn wurde erstattet, am frühen Abend konnte er entlassen werden.

