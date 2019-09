POL-OB: #Verkehrsfahndung - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Oberhausen

Am Dienstag, den 17.09. kam es gegen sieben Uhr morgens auf der Dorstener Straße zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einer Fahrradfahrerin. Die 16-Jährige war auf dem Radweg in Fahrtrichtung unterwegs und überquerte sie die Straße, als sie plötzlich von einem Fahrzeug geschnitten wurde, das nach rechts auf die Auffahrt der A516 abbog und sie scheinbar übersehen hatte. Das Mädchen versuchte noch auszuweichen, was allerdings nicht mehr gelang, es kam zum Zusammenstoß. Dabei blieb sie zwischen der rechten Fahrzeugseite und ihrem Fahrrad stecken und wurde von dem Auto noch circa zehn Meter mitgezogen, bevor sie schließlich stürzte.

Der Autofahrer flüchtete ohne anzuhalten auf die A516 in Richtung Arnheim. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, gab den Hinweis, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen VW-Golf gehandelt habe, höchstwahrscheinlich ein neueres Modell. Er konnte allerdings nur die Kennzeichenfragmente OB-TM oder OB-FM benennen. Die Spuren des Zusammenstoßes müssen sich bei dem Unfallverursacher auf der rechten Fahrzeugseite befinden.

Haben Sie den Vorfall beobachtet und können einen Hinweis zur Identität des Unfallflüchtigen geben? Dann melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0208-8260 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

