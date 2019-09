Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Unfallflucht in Oberhausen "Im Lipperfeld" - Zeugen gesucht

Oberhausen (ots)

Am Mittwoch, 18.09.2019 ist es in der Zeit zwischen 06:00 und 14:00 Uhr an der Straße auf dem Parkstreifen/Höhe TZU in Oberhausen zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht gekommen.

Ein unbekanntes Fahrzeug hat die gesamte linke Seite eines auf dem Parkstreifen abgestellten weißen Mercedes beschädigt. Es ist ein Schaden von über 8.000 Euro entstanden.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen sucht Zeugen unter 0208 826-0 oder Poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell