Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Oberhausen (ots)

Am heutigen Tag kam es gegen 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Brammenring in Höhe der Hausnummer 121. Hier fuhr eine 39jährige Borkenerin mit ihrem VW. In gleicher Fahrtrichtung fuhr ein 19jähriger Mülheimer mit seiner Kawasaki. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es an der Unfallstelle zur Kollision der beteiligten Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte und wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen der Berufsfeuerwehr einem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden musste, wo er weiter behandelt wird. Sein Motorrad wurde abgeschleppt. Zeugen die Unfall beobachtet haben, setzten sich bitte mit der Polizei Oberhausen unter 0208-826-0 oder per E-Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de in Verbindung. (Bru)

