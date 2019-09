Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 16jähriges Mädchen in Oberhausen Bermensfeld überfallen

Oberhausen (ots)

Am 13. September ist es gegen 22:00 Uhr an der Steeler Straße in Oberhausen Bermensfeld zu einem versuchten schweren Raub gekommen. Das Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen sucht dringend weitere Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können unter 0208 826 0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Zwei bislang unbekannte Täter versuchten einem 16jährigen Mädchen eine mitgeführte Tasche mit Gewalt zu stehlen. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt. Die Unbekannten wurden schließlich von Zeugen gestört und flüchteten in Richtung Gelände des Turnerbund Oberhausen.

Personenbeschreibung: zwei männliche Personen, 16-19 Jahre alt, 160 cm - 170 cm, komplett schwarz gekleidet, entweder Hoodie oder Sweatshirtjacke mit Kapuze

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell