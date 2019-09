Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizei sucht Zeugen

Oberhausen (ots)

Am vergangenen Donnerstag (12.09.) meldete sich ein 54-Jähriger bei der Polizei Oberhausen. Der Mülheimer hatte sein Auto am Tag zuvor, gegen 19 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Helmholtzstraße 144, in Fahrtrichtung Havensteinstraße, abgestellt. Als er am nächsten Tag um 16:45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass jemand ihm den linken Außenspiegel abgefahren hatte. Dieser lag neben dem VW Sharan auf dem Boden. Glücklicherweise hatte ein Zeuge den Vorgang beobachtet, die Kennzeichen des unfallflüchtigen Fahrzeugs notiert und diese dem Mülheimer unter die Scheibenwischer geklemmt. Leider hat er jedoch seine eigenen Kontaktdaten nicht dazu geschrieben. Deshalb bittet die Polizei Oberhausen den Zeugen dringend, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell