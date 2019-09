Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Presseeinladung - Verabschiedung sowie Amtseinführung des Polizeipräsidenten Oberhausen

Oberhausen (ots)

Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, am 17. September 2019 lädt der Minister des Innern des Landes NRW Herbert Reul um zehn Uhr zur offiziellen Verabschiedung des Herrn Polizeipräsidenten a. D. Ingolf Möhring ein. Gleichzeitig wird der Polizeipräsident Alexander Dierselhuis, der seit dem 1. August 2019 das Polizeipräsidium leitet, offiziell in sein Amt eingeführt.

Herr Möhring trat am 19. Oktober 2015 die Nachfolge von Frau Wittmeier an, die damals in das Polizeipräsidium Bochum wechselte. Der gelernte Jurist fand zu Beginn seiner Amtszeit bereits gute Fallzahlen im Bereich der Wohnungseinbruchkriminalität vor. Dennoch gelang es ihm diese bis zum Jahr 2018 zu halbieren. Eine tragende Rolle übernahm er bei der Umsetzung der Mobilen Wache in Oberhausen, die heute aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken ist und einen wesentlichen Beitrag zum Sicherheitsempfinden der Bevölkerung beiträgt. Im Januar 2016 startete die Kooperation aus Polizeibeamten und Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes. Sie hat sich bis heue bewährt.

Alexander Dierselhuis, der seine Arbeit als Polizeipräsident am 1. August 2019 aufgenommen hat, kann bereits aus der Vergangenheit auf Berührungspunkte mit der Polizei verweisen. Unter anderem leitete er Ermittlungen von Fällen aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität. Im Februar 2018 wurde Alexander Dierselhuis in die Staatskanzlei berufen, in der er als Geschäftsführer der Regierungskommission "Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen" arbeitete.

Die Veranstaltung wird von Hajo Sommers (Ebertbad) moderiert. Datum: 17.09.2019 Uhrzeit: 10 - 13 Uhr Ort: Ebertbad, Ebertplatz 4, 46045 Oberhausen

Es handelt sich um eine geschlossene Veranstaltung. Medienverteter, die gerne teilnehmen möchten, bitten wir spätestens bis zum 16. September 2019 über eine kurze Information per E-Mail an pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

