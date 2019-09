Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Großbildfernseher 65 Zoll aus Haus an der Gustavstraße gestohlen

Oberhausen (ots)

In der Zeit vom Dienstag, 10.09.2019, 10:00 Uhr - Mittwoch, 11.09.2019, 21:00 Uhr sind unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Gustavstraße in Oberhausen Stadtmitte eingebrochen.

Nach dem Aufbruch der Türe durchsuchten die Täter nahezu alle Schränke. Unter anderem wurde Schmuck und ein Großbild-TV gestohlen.

Zeugen melden sich bitte beim Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

