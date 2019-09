Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Vermisster 35jähriger aus Oberhausen wurde getötet

Oberhausen (ots)

Am 9.9.2019 hat die Oberhausener Polizei zwei Männer festgenommen, die in Verdacht stehen einen 35jährigen Mann getötet zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg sind heute durch einen Richter Haftbefehle erlassen worden.

Seit dem 01.05.2017 wird ein 35jährige Bulgare in Oberhausen vermisst. Er hatte seine Wohnung nachts verlassen und kehrte nicht wieder zurück. Umfangreiche Ermittlungen und Zeugenaufrufe brachten zunächst keine weiteren Hinweise zur Person.

Nach akribischen und langwierigen Ermittlungen in einem komplexen Umfeld führte jetzt am Montag eine Spur zu zwei Oberhausenern (22 Jahre mit kroatischem Migrationshintergrund und 23 Jahre alt Deutscher).

Beide jungen Männer gaben in der Vernehmung zu, an dem Tod des 35jährigen in Oberhausen beteiligt gewesen zu sein. Der Leichnam ist bisher noch nicht aufgefunden worden. Nach den Aussagen der mutmaßlichen Täter werden jetzt weitere Spuren gesucht und gesichert. Die Ermittlungen dauern an.

