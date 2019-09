Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wieder Aufgriff am Hauptbahnhof

Oberhausen (ots)

Eine Polizeistreife nahm gestern, 9.9.2019, gegen 19:00 Uhr weitere Kontrollen in der Parkanlage "Am Hauptbahnhof" vor. Bei einer Person, einem 20jährigen, wurde Marihuana gefunden. Er gab an, er würde nicht "dealen, die Mischung sei für den Eigenkonsum gedacht. Die Drogen wurden sichergestellt, Anzeige wurde erstattet, ein Platzverweis erteilt, die Ermittlungen dauern an.

