Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Raub in Schmachtendorf

Oberhausen (ots)

Ein 49jähriger Lieferant ist am 5.9.2019 gegen 3:30 Uhr am Marktplatz Oberhausen Schmachtendorf, Hiesfelderstraße in Höhe Nummer 208, beraubt worden. Das Kommissariat 12 der Polizei Oberhausen sucht Zeugen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Der Mann wollte mit seinem Fahrzeug eine Bäckereifiliale beliefern. Nachdem er sein Fahrzeug verlassen hatte, wurde er von einem maskierten männlichen Täter mit einer Schusswaffe dazu aufgefordert, sein verschlossenes Fahrzeug wieder zu öffnen. Ein zweiter maskierter Täter entwendete ein Smartphone aus dem Fahrzeug. Die Täter flüchteten anschließend, der Mann wurde nicht verletzt.

Personenbeschreibung: 1. männlich, 170-175cm groß, afrikanisches Erscheinungsbild, 25-30 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze Kleidung, Sturmhaube 2. männlich, 175-180cm groß, afrikanisches Erscheinungsbild, schwarze Kleidung, schwarzer Rucksack

