POL-OB: Neue Polizeibeschäftigte in Oberhausen begrüßt

Polizeipräsident Alexander Dierselhuis hat heute, 02.09.2019, gemeinsam mit der Behördenleitung insgesamt 28 neue Beschäftigte im Polizeipräsidium Oberhausen begrüßt.

Polizeipräsident Alexander Dierselhuis: "Wir freuen uns über die neuen Kolleginnen und Kollegen. Sie werden unser Team Polizei Oberhausen weiter verstärken und mit uns gemeinsam für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Oberhausen sorgen."

Sieben erfahrene Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte wechselten aus anderen Polizeibehörden nach Oberhausen. 18 Kommissarinnen und Kommissare kamen nach erfolgreichem Studium direkt von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. Zudem wird die Oberhausener Polizei in Zukunft von zwei weiteren Beamtinnen sowie einem Regierungsbeschäftigten unterstützt.

Allen neuen Kolleginnen und Kollegen ein "Herzliches Willkommen" - alles Gute für den Start in Oberhausen.

In diesem Zusammenhang weist Polizeipräsident Dierselhuis auch ausdrücklich auf die Möglichkeit hin, sich bei der Polizei zu bewerben: "Wir bieten einen sicheren und interessanten Arbeitsplatz, informieren Sie sich im Internet über die Bewerbungsmöglichkeiten bei der Polizei NRW. Vielleicht können wir auch Sie dann in Zukunft hier in Oberhausen begrüßen."

In Oberhausen begleitet und berät der Einstellungsberater Marcel Kirchheim interessierte Bewerberinnen und Bewerber für den Polizeiberuf. Die Voraussetzungen sind im Internet zu finden - www.polizei.nrw - www.genau-mein-fall.de. Unter anderem darf das 37. Lebensjahr noch nicht vollendet sein. Bewerbungen sind nur online möglich. Für das Einstellungsjahr 2019 sucht die Polizei NRW noch Bewerber. Einstellungsberatung für Oberhausener: 0208 826 3222.

