Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Autofahrer positiv auf Drogen getestet

Oberhausen (ots)

Am Sonntag, 01.09.2019, gegen 10:30 Uhr ist ein 27jähriger Autofahrer von einer Oberhausener Polizeistreife kontrolliert worden.

Er war den Beamten im Bereich Lipperfeld aufgefallen. Bei einer Verkehrskontrolle an der Konrad-Adenauer-Allee bemerkten sie einige auffällige körperliche Reaktionen. Auf Nachfrage gab der junge Mann an, am Vorabend ein Glas Wein getrunken zu haben. Vor Ort wurde ein vorläufiger Drogentest durchgeführt, dieser verlief positiv auf Amphetamin. Zur Beweissicherung wurde von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Anzeige wurde erstattet, die Weiterfahrt wurde ausdrücklich untersagt.

