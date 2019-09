Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mit Messer verletzt

Oberhausen (ots)

Ein 24jähriger ist gestern, am 1.9.2019 zwischen 21:00 und 21:30 Uhr in Oberhausen Stadtmitte auf der Marktstraße mit einem Messer verletzt worden. Der junge Mann konnte sich in eine "Sports-Bar" an der Ecke Grenzstraße/Friedensstraße begeben. Durch einen Rettungswagen wurde er in eine Krankenhaus gebracht, in dem er zur weiteren Behandlung verblieb. Lebensgefahr besteht nicht. Eine Nahbereichsfahndung ergab keine Feststellungen. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Zeugen werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 12 der Polizei Oberhausen zu melden.

