Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 29jähriger mit 96km/h in Oberhausen gemessen - Kommentar: "Am Auto ist was kaputt."

Oberhausen (ots)

Ein 29jähriger ist am 30.08.2019 gegen 21:30 Uhr mit seinem Pkw aus Siegen die Buschhausener Straße in Richtung Stadtmitte gefahren. An einer Kontrollstelle ist er mit einer Geschwindigkeit von 96km/h gemessen worden. Nach Toleranzabzügen bleiben vorwerfbare 93 km/h, bei erlaubten 50 km/h. Das bedeutet eine Bußgeld in Höhe von 200 EUR, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot. Sein Kommentar: "Am Auto ist was kaputt."

