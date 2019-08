Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fußballeinsatz am Sonntag - Verkehrsbehinderungen durch Polizeieinsatz

Oberhausen (ots)

Am kommenden Sonntag (1.9.) wird die Polizei Oberhausen gemeinsam mit Polizisten der Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei das Regionalliga-Derby zwischen RWO und dem RWE im Stadion Niederrhein begleiten.

Die Anreise der bis zu 12.000 Zuschauer wird möglicherweise schon am Vormittag im Bereich der Konrad-Adenauer-Allee / Lindnerstraße zu Verkehrsbehinderungen führen. Rund um das Stadion steht nur sehr begrenzter Parkraum zur Verfügung.

Die Hansastraße zwischen Kreisverkehr Concordiastraße und Rhenaniastraße wird zeitweise gesperrt. Shuttlebusse der Stoag transportieren von hier die per Zug angereisten Gäste zum Stadion.

Nach Spielende wird es zu noch weitergehenden Verkehrsbehinderungen kommen.

Der gesamte Fahrzeugverkehr auf der A516 in Richtung Oberhausen Innenstadt wird nach Spielende auf der Konrad-Adenauer-Allee, in Höhe der Lindnerstraße, erfahrungsgemäß von Verkehrsbehinderungen durch abreisende Gäste betroffen sein.

An der Kreuzung Buschhausener Straße / Lindnerstraße werden Polizisten bei Bedarf den Verkehr regeln, um einen zügigen Abreiseverkehr vom Stadion zu gewährleisten.

Polizei ständig ansprechbar und erreichbar

Im gesamten Stadtgebiet wird die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften und Polizeifahrzeugen unterwegs und jederzeit, auch telefonisch (0208 826 2222) ansprechbar sein.

Die Polizei hofft auf ein friedliches Fußballfest für alle sportbegeisterten Familien und Fans, ist aber insbesondere auf Krawallmacher und Kriminelle, die den Sport als Vorwand für ihre strafbaren Handlungen missbrauchen wollen, gut vorbereitet.

Wir bitten insbesondere die Oberhausener Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die umfangreiche Polizeiarbeit und hoffen, dass die Sperrungen und Durchfahrtverbote sie an diesem Tag dank einer rechtzeitigen Planung nicht beeinträchtigen werden.

Verspätungen durch umfassende Kontrollen einplanen

Die Polizei bereitet sich aber auch mit intensiven Kontrollen und Vorkontrollen auf die ewig Unbelehrbaren vor, die am Spieltag wieder illegale Pyrotechnik (Bengalos, "Polen-Böller", p.p.) in das Stadion schmuggeln wollen.

Angesichts der erheblichen Gefahren für alle Fußballfans, die teilweise auch zusammen mit ihren Familien ein friedliches Fußballfest feiern wollen, lässt sich die Polizei Oberhausen auf keinerlei Kompromisse ein. Konsequent werden die Zuschauer an unterschiedlichen Stellen kontrolliert und nach illegalen Sprengstoffen durchsucht. Dabei identifizierte Straftäter werden angezeigt.

Die Polizei rät daher mit einer guten Zeitreserve so anzureisen, dass Sie rechtzeitig zum Anstoß bereits Ihren Platz im Stadion eingenommen haben.

Polizei auf Facebook und Twitter

Ab Freitag (30.8.) veröffentlichen die Polizei Oberhausen und Essen auf ihren Social Media Kanälen täglich Hinweise zu den Themenbereichen Anreise, Sperrungen, Kontrollen und Pyrotechnik.

Am Spieltag werden laufend Infos zu empfohlenen Anreisewegen, aktuellen Verkehrsstörungen und Verzögerungen am Stadion veröffentlicht, ebenso werden Nachrichten bei Störungen, Krawallen, aber auch bei besonderen Vorkommnissen an den Kontrollstellen sofort gesendet, der weitere Verlauf auch über die Abreisezeiten hinaus intensiv begleitet.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



