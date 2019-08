Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Presseeinladung - Verteilung der roten Kappen

Oberhausen (ots)

Für rund 1.800 Schulkinder beginnt morgen ein neuer Lebensabschnitt: Sie erleben ihren ersten Schultag. Doch die Aufregung steigt nicht nur bei den Kindern - auch Eltern fiebern mit ihrem Nachwuchs diesem Tag entgegen. Hier schwingt allerdings häufig genug auch die Sorge mit: Wird mein Kind den Schulweg allein bewältigen können?

Ein richtiger Schritt, um für mehr Sicherheit der i-Dötzchen zu sorgen, ist die gemeinsame Aktion der Verkehrswacht Oberhausen, der Dekra Automobil GmbH und der Polizei Oberhausen. Den Erstklässlern werden rote Kappen übergeben, die neben ihrer roten Signalfarbe auch reflektierende Bestandteile enthalten, um auf die Kleinen aufmerksam zu machen.

Neben dem Termin an der Schule am Froschenteich, werden die roten Kappen an alle Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen in Oberhausen übergeben.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie über diese Aktion berichten würden und laden Sie deshalb ganz herzlich ein, daran teilzunehmen. Neben der Möglichkeit Fotos zu machen, können Sie mit den beteiligten Vertretern der Verkehrswacht, Dekra und Polizei sprechen.

Ort? Schule am Froschenteich, Hausmannsfeld 14 in Oberhausen

Datum? Freitag, den 30. August 2019

Uhrzeit? 10:15 Uhr

Wenn Sie an dem Termin teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0208-826-2226 oder per E-Mail pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

