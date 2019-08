Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Festnahmen nach Einbruchserie

Seit einigen Monaten beschäftigen sich Ermittler mit einer Serie von mehr als einem Dutzend Einbrüchen in Filialen eines Lebensmitteldiscounters.

Allein von März bis August 2019 wurde in dieselbe Filiale auf der Oberhausener Bahnstraße sieben Mal auf identische Art und Weise eingebrochen. Jedes Mal sollen die Täter Tabakwaren aus dem Kassenbereich gestohlen haben.

In der Nacht vom 08. zum 09. August 2019 nahmen Polizisten in Oberhausen eine 25-jährige Deutsche auf dem Parkplatz des Lebensmitteldiscounters an der Bahnstraße in Oberhausen vorläufig fest. Die Frau saß dort in einem BMW als die Alarmanlage des Supermarktes mitten in der Nacht auslöste.

Eine Streifenwagenbesatzungen erschien schnell am Tatort. Die Polizisten konnten dort zudem beobachten wie hinter dem Supermarkt noch zwei Personen über einen Zaun sprangen und flüchteten.

Als die Polizisten den Wagen, in dem sie die verdächtige Frau antrafen, genau kontrollierten, fanden sie dort Hinweise auf zwei mutmaßliche männliche Mittäter. Die tatverdächtige Frau wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg dem Haftrichter beim Amtsgericht Oberhausen vorgeführt. Dieser erließ gegen die drei Beschuldigten Haftbefehle wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Der bis dahin flüchtige 42-jährige iranische Staatsangehörige konnte aufgrund des Haftbefehls kurze Zeit nach dem Einbruch von Ermittlern an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Er befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft.

In der vergangenen Woche nahmen Ermittler dann auch den zweiten männlichen Tatverdächtigen (32 Jahre) fest. Auch er befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft.

Ob die Tatverdächtigen für die weitere Einbruchstaten in den Supermarkt an der Bahnstraße verantwortlich sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

