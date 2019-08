Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fotofahndung - Kennen Sie den Verdächtigen?

Oberhausen (ots)

Nach dem Diebstahl einer Geldbörse in Oberhausen wurden die darin befindlichen Debitkarten für mehrere Abhebungen in Oberhausen und Witten an verschiedenen Geldinstituten benutzt.

Dabei wurde der Tatverdächtige videografiert.

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Wer kennt seinen Namen oder seinen Aufenthaltsort?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Oberhausen telefonisch (0208 8260) oder als Email (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

Weitere Fahndungsfotos und Hinweise zu diesem Fall finden Sie auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW unter:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/oberhausen-diebstahl-computerbetrug

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



