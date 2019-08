POL-OB: Randalierer hat Drogen dabei - Festnahme

Polizeipräsidium Oberhausen

Mitten in der Nacht (27.8.) riefen mehrere Anwohner der Brücktorstraße per Notruf 110 die Polizei. Ein Randalierer hatte dort mehrere geparkte Autos beschädigt und hielt sich noch immer in Tatortnähe auf.

Sofort eilten alle verfügbaren Streifenwagenbesatzungen zum Einsatzort, wo sie bereits nach einer kurzen Fahndung einen 24jährigen Oberhausener antrafen und kontrollierten.

Der Mann war kurz zuvor mehreren Anwohnern aufgefallen, als er mitten in der Nacht einen lautstarken Streit mit einem anderen Mann führte. Kurz darauf sahen die Zeugen, wie er an den geparkten Autos mehrere Spiegel zerstörte und einen Reifen zerstach.

Als die Polizisten den Verdächtigen durchsuchten, fanden sie neben einem Joint auch noch eine Plastiktüte mit Betäubungsmitteln und szenetypischen Gegenständen, die den Verdacht erhärteten, dass der Mann mit Drogen handelte.

Sie nahmen den Mann, der im Zusammenhang mit der Begehung von Drogendelikten bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam.

