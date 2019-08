Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Oberhausen (ots)

Am 26.08.2019 kam es gegen 18.10 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Weierstraße in Höhe des Netto-Marktes. Die Fahrerin eines VW Bora musste aufgrund eines Rückstaus vor der Umleitung anhalten. Ein von hinten kommender schwarzer PKW Citroen mit OB-Kennzeichen fuhr auf den VW auf und entfernte sich dann über den Rad- und Gehweg in Richtung Kreisverkehr. Er müsste an der vorderen rechten Seite einen nicht unerheblichen Schaden haben. Die Polizei bittet die Bevölkerung mit Mithilfe. Zeugen, die Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen unter 0208 8260 oder per Email an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de zu melden. (Ste)

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Leitstelle

Telefon: 0208/8260

E-Mail: Leitstelle.Oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell