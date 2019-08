Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Gemeinsamer Kampf gegen Drogenkriminalität - Erneuter Zeugenhinweis - Bargeld und Drogen sichergestellt

Oberhausen (ots)

Oberhausener unterstützen ihre Polizisten in ihrem konsequenten Kampf gegen die Drogenkriminalität. Am frühen Sonntagmorgen (25.8.) beobachtete ein aufmerksamer Oberhausener etwa ein Dutzend Männer vor dem Finanzamt. Offensichtlich handelten die Verdächtigen dort mit Drogen.

Alle verfügbaren Streifenwagenbesatzungen nahmen sich des Hinweises umgehend an und hatten schon bald das Finanzamt erreicht. Über ein Dutzend junger Männer wurden sofort von den Polizisten kontrolliert und durchsucht. Bei einem Mann fanden sie mehrere hundert Euro Bargeld, über dessen Herkunft der Zuwanderer keine Angaben machte. In seiner Bauchtasche fanden sie auch noch einen Ausweis und eine Debitkarte, die beide nicht ihm gehörten.

Wegen begründeter Zweifel, dass es ich bei dem Mann um den rechtmäßigen Besitzer des Bargeldes, des Ausweises und der Debitkarte handelte, stellten die Polizisten alles sicher.

Bereits am Samstagmittag (24.8.) hatten Polizisten auf ihrer routinemäßigen Kontrolle zur Bekämpfung der Drogenkriminalität am Hauptbahnhof und den umliegende Parkanlagen vier Männer im Berliner Park kontrolliert, die, umgeben vom typischen Marihuana Geruch, auf einer Parkbank saßen. Die Männer hatten in mehreren Druckverschlusstütchen Marihuana dabei, das sie gemeinsam, vor dem Besuch eines Musikfestivals, dort konsumieren wollten.

Die Polizisten stellten alle verbotenen Substanzen und Gegenstände sicher und erteilten den Männern einen Platzverweis.

Freitag (23.8.), kurz vor Mitternacht, kontrollierten Polizisten auf dem Schulhof des Berufsförderungswerk Oberhausen (Bebelstraße) zwei Männer, die sich dort unberechtigt aufhielten. Im unmittelbaren Nahbereich fanden die Polizisten eine Plastiktüte mit Marihuana und szenetypische Konsumgegenstände. Die Männer bestritten etwas mit den Drogen zu tun zu haben. Sie wurden des Grundstückes verwiesen. Die gefundenen Gegenstände wurden sichergestellt.

Durch Hinweise aus der Bevölkerung und immer wiederkehrende Präsenz an den gemeldeten Orten, kann die Drogenszene langfristig verdrängt werden.

Deshalb appelliert die Polizei Oberhausen: Wenn Ihnen etwas Verdächtiges auffällt, dann zögern Sie nicht und melden Sie das der Polizei unter der Telefonnummer 110!

Wir kommen dann schnell und kümmern uns darum - VERSPROCHEN!

