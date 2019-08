POL-OB: Randalierer in Sterkrade

Polizeipräsidium Oberhausen

Am 23.08.2019 ist ein 49jähriger Mann gegen 09:00 Uhr im Bereich Hegerfeldstraße in Oberhausen Sterkrade auf das Dach eines Hauses geklettert . Er randalierte und warf Gegenstände herunter. Es bestand die Gefahr, dass er vom Hausdach springen würde. Einsatzkräfte der Polizei sperrten die Straße und versuchten Kontakt mit dem Mann aufzunehmen. Die Feuerwehr wurde unterstützend hinzugezogen. Der Mann war zunächst nicht kooperativ, konnte aber schließlich gegen 11:20 Uhr durch die Polizei überwältigt werden. Es wurde niemand verletzt. Anzeigen wurden erstattet, die Ermittlungen dauen an.

