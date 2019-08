Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Alleinunfall - PKW-Fahrer verstirbt im Krankenhaus

Oberhausen (ots)

Am 22.08.2019 gegen 20.30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann aus Oedheim (Landkreis Heilbronn) mit seinem PKW den Birkhahnweg in südwestliche Richtung. Vermutlich infolge eines internistischen Notfalls verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus über eine Einmündung auf ein Privatgrundstück. Dort kam der PKW an einem Treppenaufgang zum Stehen. Noch am Unfallort leitete der Notarzt erforderliche Reanimationsmaßnahmen ein, bevor der Fahrzeugführer mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt wurde. Dort verstarb er gegen 21:50 Uhr. Die weiteren Ermittlungen werden im Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen durchgeführt. (Ste)

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Leitstelle

Telefon: 0208/8260

E-Mail: Leitstelle.Oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell