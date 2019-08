Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: PKW kommt von Fahrbahn ab - Irrfahrt endet nach 30 m

Oberhausen (ots)

Ein kurioser Verkehrsunfall eignete sich am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr in Alt-Oberhausen. Eine 64-jährige Oberhausenerin befuhr mit ihrer A-Klasse den Max-Planck-Ring. Im Verlauf einer Kurve fuhr sie mit ihrem PKW gegen eine Borsteinerhöhung. Das Fahrzeug hob zunächst ab, durchbrach nach dem Aufsetzen einen Doppelstabmattenzaun eines Firmengeländes und kam nach ca. 30 m vor einem weiteren Zaun zum Stehen. Die Fahrerin wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, welches sie nach ärztlicher Begutachtung wieder verlassen konnte. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 21.000 EUR. Die Unfallursache ist gegenwärtig unklar, die Fahrerin konnte sich an das Ereignis nicht erinnern. Das Verkehrskommissariat übernimmt nun die weiteren Ermittlungen. (Ste)

