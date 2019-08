Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Sicherheit beim Geld abholen - Infostand der Seniorensicherheitsberater in Stadtsparkasse Osterfeld

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Kriminelle nehmen immer wieder unsere Seniorinnen und Senioren ins Visier - auch beim Geldabholen am Geldautomaten oder Kassenschalter.

Am Freitag, dem 30.08.2019, stehen unsere SeniorenSicherheitsBerater (SeSiBe), in der Zeit von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr, mit einem Infostand in der Stadtsparkasse Oberhausen, Filiale " Osterfeld " .

Dort geben Sie Ihnen wertvolle Hinweise und Tipps, wie Sie möglichst gefahrlos Ihr Geld abholen und sicher nach Hause bringen.

Informieren Sie Iher E$ltern und Großeltern

Das Team der Stadtsparkasse Oberhausen, Filiale Osterfeld, und Ihre SeniorenSicherheitsBerater/innen freuen sich auf Ihren Besuch.

www.seniorensicherheitsberatung-oberhausen.de



Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Oberhausen

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell