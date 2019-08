Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Raser auf Buschhausener Straße

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Mit 90 km/h blitzten Polizisten am Mittwochabend auf der Buschhausener Straße einen 36jährigen Dortmunder. Den VW-Fahrer erwartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von 160 EUR zzgl. Gebühren, 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot.

Sein Kommentar: "Der Tag ist gelaufen."

Warum behalten wir Raser weiter im Fokus?

Weil im vergangenen Jahr mehr Menschen bei "Raserunfällen" verletzt worden sind. Diese Verkehrsunfälle stiegen von 50 auf 59 (+18%).

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell