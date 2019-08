Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Wohnungseinbruchsradar - Wieder mehr Einbrüche - "Heiße Jahreszeit" hat begonnen

Oberhausen (ots)

Über ein Dutzend Wohnungseinbrüche zeigten die Geschädigten in der vergangenen Woche an. Insgesamt schlugen Einbrecherbanden, die sich offensichtlich schon wieder im "verschärften Klaumodus" befinden, 14 Mal zu. Hauptsächlich suchten sie dabei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern heim. Aber auch Einfamilien- und Reihenhäuser wurden nicht verschont.

Nicht nur in den vergangenen Wochen haben Oberhausener Polizisten gezielt nach Einbrecherbanden gefahndet. Trotzdem läutet der Anstieg der gemeldeten Einbrüche in Oberhausen wieder die "heiße Jahreszeit" ein.

Die Polizisten in Oberhausen sind jetzt besonders sensibel und auch weiterhin regelmäßig gezielt auf der Suche nach den Kriminellen in unseren Stadtvierteln. Trotzdem schaffen sie es nicht ganz ohne Hilfe. Jetzt sind drei Dinge wieder ganz wichtig:

+ teilen Sie uns Ihre verdächtigen Wahrnehmungen sofort über Notruf 110 mit

+ sichern Sie Ihre 4-Wände und

+ lassen Sie keine Fremden in das Treppenhaus."

Fast jeder zweite Wohnungseinbruch scheitert in Oberhausen an gut gesicherten Fenstern und Türen.

Polizeiexperten beraten sie kostenlos auch in Ihren eigenen 4-Wänden. Termine erhalten Sie im Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz unter der Telefonnummer 0208 826 4511.

Mehrfamilienhäuser stehen nach wie vor ganz besonders im Fokus der Einbrecherbanden. Unerkannt verschaffen sie sich Zutritt zum Treppenhaus, suchen sich dann in aller Ruhe die Wohnungstüren aus, die sie schnell und unkompliziert aufbrechen können.

Fragen Sie nach, wer in Ihren Hausflur möchte. Öffnen Sie nicht unkontrolliert die Haustüre!

Wir sind täglich auch in Ihrem Viertel unterwegs. Gemeinsam spucken wir den Einbrechern in die Suppe!

