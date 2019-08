Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Amtsbeginn des neuen Polizeipräsidenten in Oberhausen

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Mit dem heutigen Tag beginnt die Amtszeit des Polizeipräsidenten Alexander Dierselhuis in Oberhausen. Der 36-jährige kann bereits aus seiner Zeit als Staatsanwalt in Düsseldorf auf viele Berührungspunkte mit der Polizei zurückblicken. Unter anderem leitete er Ermittlungen von Fällen aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität, wie Wohnungseinbruchdiebstahl, Menschenhandel und Zuhälterei, Schleusung sowie Rockerkriminalität.

Im Februar 2018 wurde Alexander Dierselhuis in die Staatskanzlei berufen, in der er als Geschäftsführer der Regierungskommission "Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen", auch bekannt als sogenannte "Bosbach-Kommission", arbeitete. Hier bekam er die Gelegenheit sich mit der Sicherheitsarchitektur in Nordrhein-Westfalen auseinanderzusetzen und Vorschläge zu erarbeiten, um Abläufe und Prozesse zu verbessern.

"Ich freue mich sehr, dass ich für eine so quirlige, lebendige und spannende Stadt wie Oberhausen als Polizeipräsident mit dazu beitragen kann, das Leben hier noch sicherer und damit lebenswerter zu gestalten", erklärt der frisch gebackene Polizeipräsident.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Pressestelle

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell