Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Alleinunfall eines Motorradfahrers in Oberhausen

Oberhausen (ots)

Am 31.07.2019 um 03:36h ereilte die Polizei Oberhausen ein Notruf, dass es zu einem Alleinunfall mit einem Motorrad auf dem Brammenring gekommen sei. Ein 18jähriger Oberhausener und sein 17jähriger Begleiter kamen aus ungeklärter Ursache zu Fall und wurden dabei so verletzt, dass sie unterschiedlichen Krankenhäusern zugeführt werden mussten. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen dauern an.

