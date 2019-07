Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Aufmerksame Security - Verdächtiger festgenommen - Untersuchungshaft

Oberhausen (ots)

Die Mitarbeiter des CENTRO-Sicherheitsdienstes beobachteten Sonntagmittag (28.7.) zwei Männer, die an der Mitarbeitertür eines Geschäftes in dem Einkaufszentrum hantierten. Noch bevor sie angesprochen werden konnten, wurden sie offensichtlich durch den Publikumsverkehr gestört und gingen in Richtung eines Ausgangs. Einem Security-Mitarbeiter gelang es einen Tatverdächtigen festzuhalten und vorläufig festzunehmen. Der andere Verdächtigte flüchtete.

Schnell hinzugerufene Polizisten fanden in den zwei mitgeführten Taschen des 41jährigen arbeits- und wohnsitzlosen Tatverdächtigen Schmuck, Bargeld und Einbruchswerkzeug. Bei der Überprüfung am Tatort fanden sie dann eine aufgebrochene Mitarbeitertür eines anderen Geschäftes. In dem Ladenlokal fanden sich einbruchstypische Spuren und Waren, die zu denen passten, die bei dem Verdächtigen gefunden wurden.

Der mutmaßliche Täter verbrachte den Rest des Wochenendes im Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Richter am Montag einen Haftbefehl wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls gegen ihn.

