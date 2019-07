Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Achtung! Wohnungseinbrüche am Wochenende

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden vier Wohnungseinbrüche angezeigt, genauso viele wie in der ganzen letzten Woche!

Im Gegensatz zu dem in Oberhausen sonst üblichen hohen Anteil (ca. 50%) misslungener Taten durch gut gesicherte Fenster und Türen oder wachsame Nachbarn, scheiterte am Wochenende keine dieser Taten:

21.07.2019, 21:00h - 22.07.2019, 00:31h, Schmiedstraße Tätern wird vermutlich durch Klingeln bei Bewohnern des Mehrfamilienhauses die Eingangstüre geöffnet. Im Treppenhaus brechen sie unbemerkt eine Wohnungstür auf.

19.07.2019, 11:00h - 22.07.2019, 09:30h, Hülskathstraße Täter gelangen unbemerkt in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses und brechen eine Wohnungstür auf.

18.07.2019, 00:00h - 19.07.2019, 11:40h, Bebelstraße Täter gelangen unbemerkt in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses und treten eine Wohnungstür auf.

17.07.2019, 12:00h - 20.07.2019, 19:00h, Herzogstraße Einbrecher klettern über eine Grundstücksmauer und hebeln die Kellertür eines Einfamilienhauses auf.

Haben Sie in der Nähe dieser Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Haben Sie Hinweise auf mögliche Fluchtfahrzeuge?

Hinweise nimmt das KK22 telefonisch (0208 8260) oder als Email (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) entgegen.

Bitte lassen Sie sich von den kontinuierlich sinkenden Wohnungseinbruchszahlen nicht täuschen! Die reisenden Einbrecherbanden sind noch immer aktiv.

Fast täglich sind die "Spezialtrupen" der Oberhausener Polizei gezielt auf der Suche nach Einbrechern. Teilweise gut sichtbar, teilweise im Verborgenen fahnden sie in den Stadtbezirken nach Verdächtigen, stoppen und kontrollieren sie. Dabei gewinnen sie wertvolle Informationen über beteiligte Personen, benutzte Fahrzeuge, Unterstützer und Helfer der Banden. Auch in dieser Woche haben wir wieder mehrere Schwerpunkteinsätze geplant.

Wie können Sie unseren gemeinsamen Kampf gegen die Kriminellen unterstützen?

Wachsame Nachbarn sind unsere Augen und Ohren in ihrem Wohnviertel. Ohne sich selbst in Gefahr zu bringen rufen sie bei verdächtigen Wahrnehmungen in der Nachbarschaft schnell den Notruf 110 und informieren die Polizei.

Verantwortungsvolle Bewohner von Mehrfamilienhäusern halten die Hauseingangstüre stets verschlossen und öffnen erst dann, wenn sie sich sicher sind, dass der Besucher ein berechtigtes Interesse hat. Bei verdächtigen Vorgängen im Treppenhaus gilt auch hier: Sofort über Notruf 110 die Polizei informieren.

Technische Sicherungen bringen Einbrecher zur Verzweiflung. Fast jeder 2. Einbruch scheitert in Oberhausen schon jetzt an gut gesicherten Fenstern und Türen.

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Telefon: 0208/826 22 22

E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell