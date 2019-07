Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: #Verkehrsfahndung - Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden, um einen Sachverhalt aufzuklären, der sich am Freitag (19.07.), gegen 13:30 Uhr, ereignet hat. Ein Bus hielt an der roten Ampel der Kreuzung Bebelstraße/Alleestraße. Als er bei grün losfuhr, bog eine entgegenkommende Fahrerin nach links in die Bebelstraße ab. Der Busfahrer machte eine Vollbremsung, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Augenzeugen zufolge habe die Autofahrerin, die ca. 45 Jahre alt ist und kurze Haare hat, daraufhin angehalten und sich umgeschaut, ob etwas passiert sei. Da es zu keinem Zusammenstoß gekommen sei, sei sie dann weitergefahren.

Die Polizei Oberhausen bittet die Fahrerin sich zu melden. Auch weitere Augenzeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden aufgefordert sich an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0208-8260 oder per E-Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu wenden.

