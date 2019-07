Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Auffahrunfall - fünf Personen leicht verletzt

Oberhausen (ots)

Am Samstag, 20.07.2019, kam es gegen 18.50 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Allee im Einmündungsbereich Lindnerstraße zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten PKW. Ein 20-jähriger Duisburger übersah einen an der rotlichtzeigenden Ampel stehenden Audi und fuhr auf diesen auf. Insgesamt wurden fünf Personen leicht verletzt. Eine von ihnen wurde vorsorglich einem Krankhaus zugeführt, welches sie nach ambulanter Behandlung entlassen konnte. Beide beteiligten PKW waren nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 16.500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten zwei der Fahrstreifen in Richtung Norden zeitweise gesperrt werden. (Ste)

