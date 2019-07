Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall - PKW-Fahrerin im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt

Oberhausen (ots)

Schwer verletzt wurde am 20.07.2019 eine 55-jährige PKW-Fahrerin aus Voerde. Sie befuhr mit ihrem PKW gegen 17.00 Uhr die Emmericher Straße aus Dinslaken kommend in Rtg. Oberhausen. Etwa in Höhe der Einmündung Dännenkamp kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt, nach Bergung durch die Feuerwehr wurde sie einem Krankenhaus zugeführt. Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, sowie polizeiliche Maßnahmen zur Unfallaufnahme erforderten eine ca. 90-minütige Sperrung der Emmericher Straße. (Ste)

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Oberhausen

Leitstelle

Telefon: 0208/8260

E-Mail: Leitstelle.Oberhausen@polizei.nrw.de

https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell