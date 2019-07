Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Nach Brand eines Autos - Zeugen gesucht

Oberhausen (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag (19.07.), gegen 02:30 Uhr, ein Opel Astra in Brand. Das Heck des Fahrzeugs, das an der Dorstener Straße/Flöz-Röttgersbank-Straße geparkt stand, brannte und musste von der Feuerwehr Oberhausen gelöscht werden. Die Polizei Oberhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Können Sie Hinweise zum Geschehen machen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0208-8260 oder per E-Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

