POL-OB: Drei offene Haftbefehle - Festnahme

Polizisten kennen keinen Feierabend. Das bewies ein Kollege der Polizei Oberhausen am Montag (15.07.) eindrucksvoll. Nach Dienstende machte er sich auf den Heimweg. Sein Auto hatte er in der Nähe des Polizeipräsidiums in der Innenstadt geparkt und war gerade eingestiegen, als er in einem vorbeilaufenden Passanten einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter erkannte. Kurzerhand fuhr er zunächst neben ihm her, stellte dann sein Fahrzeug ab und folgte dem Mann, der in Richtung Marktstraße ging. Nachdem der 38-jährige Beamte einen Kollegen informiert hatte, sprach er den gesuchten Mann mit dessen Namen an. Der 33-Jährige tat überrascht und gab vor, nicht der Gesuchte zu sein. Ausweispapiere habe er gerade aber auch nicht dabei. Und dann ging alles ganz schnell: unvermittelt rannte der Straftäter los. Der Polizeibeamte war ihm jedoch dicht auf den Fersen und rief: "Polizei stehenbleiben!" Darauf reagierten zwei Passanten, die sich dem Flüchtigen in den Weg stellten. Der versuchte zwar noch auszuweichen, verhedderte sich jedoch und stürzte. Der Polizist nahm ihn fest und brachte ihn mit Unterstützung eines Kollegen in den Polizeigewahrsam. Gegen ihn gab es drei offene Haftbefehle wegen räuberischen Diebstahls, eines Drogendeliktes sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Noch am selben Abend wurde der Straftäter ins Gefängnis gebracht, wo er das nächste Jahr und weitere acht Monate verbringen wird.

