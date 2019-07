Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Vermisstenfahndung - haben Sie dieses Mädchen gesehen?

Oberhausen (ots)

Seit dem 9. Juli 2019 wird die 14-jährige Aliyah A. vermisst! Sie lebte in einem Kinderheim und kehrte zum vereinbarten Zeitpunkt nicht mehr dorthin zurück. Sie könnte sich in Oberhausen oder in Mülheim aufhalten. Das Mädchen ist ca. 1,60 m groß, von kräftiger Statur und hat lange, blonde Haare.

Haben Sie das Mädchen gesehen oder können Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0208-8260 oder per E-Mail unter Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de.

