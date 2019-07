POL-OB: #Personenfahndung - Steinewerfer gesucht!

Polizeipräsidium Oberhausen

Oberhausen

Gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen warfen Jugendliche Steine von der Fußgängerbrücke, die über die Wittekindstraße zum Centro führt. Am Sonntag (07.07.) warfen die Jugendlichen gegen 18 Uhr Steine auf die Fahrbahn der A42 in Richtung Kamp-Lintfort. Der Fahrer eines Fahrzeugs wurde nur knapp verfehlt.

Er erkannte zwei Personen auf der Autobahnbrücke, die er wie folgt beschreibt: 1. Person, die geworfen hat: 14-18 Jahre alt, dunkle Haare (gegelt), weißes Adidas T-Shirt mit schwarzen Streifen auf den Ärmeln 2. Person: 14-18 Jahre alt, Sportbekleidung, helles Oberteil, graue oder blaue Hose (in der Art einer Jogginghose)

Bereits einen Tag später (08.07.), gegen 16:30 Uhr, wurde ein Streifenwagen zu derselben Örtlichkeit gerufen. Auch hier hatte ein Zeuge beobachtet, wie eine Person Steine von einer Fußgängerbrücke auf die Autobahn geworfen hat. Er beschreibt den mutmaßlichen Steinwerfer folgendermaßen: Die Person war männlich und im Alter von 14-16 Jahren, bekleidet mit einer blauen Jacke mit Kapuze und einem Käppi.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Steinwerfer geben können! Sie können sich mit ihren Angaben an das Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 0208-8260 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de wenden.

