Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Drei Raubüberfälle in einer Nacht - Zwei Verdächtige festgenommen

Oberhausen (ots)

Freitagnacht (5.7.) wurden bei der Polizei in Oberhausen insgesamt drei Raubüberfälle angezeigt, die nach den Beschreibungen der Überfallenen alle von denselben drei etwa 17 bis 18 jährigen Tatverdächtigen begangen worden sein sollen.

Gegen 00:50 Uhr war ein 19jähriger Oberhausener mit dem Bus vom Hauptbahnhof zur Hagelkreuzstraße gefahren. Nachdem er an der Haltestelle ausgestiegen war, bemerkte er drei junge Männer, die den Bus nach ihm verlassen hatten und ihm jetzt folgten. Als sie ihn eingeholt hatten sollen sie ihn zunächst mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld und seinem Handy gefordert haben. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute vom Tatort.

Gegen 01:40 Uhr war ein 16jähriger Oberhausener in einem Linienbus unterwegs zum Wehrplatz. Am Hauptbahnhof stiegen die drei Tatverdächtigen zu und folgten ihm an der Haltestelle Wehrplatz aus dem Bus. An der Mellinghofer-/Hunsrückstraße sollen die die drei mutmaßlichen Täter den 16jährigen ebenfalls ein Messer vorgehalten und ihm anschließend Bargeld und sein Mobiltelefon weggenommen haben.

Gegen 02:23 Uhr sollen die drei Beschuldigten außerdem zwei Hamburger (28, 43) auf der Lothringer Straße angegriffen haben. Sie sollen auch diesen beiden Zeugen ein Messer vorgehalten und die Herausgabe von Wertsachen gefordert haben. Als die Hamburger unbeeindruckt ihren Weg fortsetzen wollten, soll einer der Tatverdächtigen den älteren Zeugen mit einem Messer in den Rücken gestochen haben, während seine Komplize im Verdacht steht den jüngeren Zeugen zeitgleich gewürgt zu haben. Den mutmaßlichen Tätern gelang zunächst ohne Beute die Flucht vom Tatort.

Alle verfügbaren Streifenwagenbesatzungen waren auch bei diesem Raubüberfall schnell in eine Nahbereichsfahndung eingebunden. Noch während Polizisten und Rettungssanitäter sich um die Überfallenen kümmerten, nahmen andere Streifenwagenbesatzungen zwei Verdächtige in Tatortnähe vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung der Männer fanden sie die zwei zuvor geraubten Mobiltelefone. Beide Verdächtige verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam. Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen sie erließ. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich nunmehr in Untersuchungshaft.

