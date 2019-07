Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: PKW überschlägt sich - alkoholisierter Fahrer unverletzt - hoher Sachschaden

Oberhausen (ots)

Am 07.07.2019 gegen 01.10 Uhr befuhr ein 27-jähriger Oberhausener mit seinem PKW die Siegesstraße in Oberhausen-Holten in Richtung Kürfürstenstraße. In Höhe der Haus-Nr. 144 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen geparkten PKW. Danach touchierte er einen mit Stahlbügel geschützten Baum und kollidierte mit einem weiteren abgestellten PKW. Nach diesem Zusammenstoß überschlug sich der PKW und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der alkoholisierte Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 20.000 Euro. (Ste)

